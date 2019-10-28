شكرا لقرائتكم عادل مصطفى : بداية جيدة للمقاصة بالدوري وهذا ليس أفضل ما لدينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة، رضاه عن مستوى الفريق خلال أول خمسة جولات لهم بالدوري هذا الموسم.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: حصلنا على عدد نقاط أعلى من مواسم سابقة ولكنه ليس أفضل ما لدينا.

وتطرق للحديث عن مواجهة كتيبة مجدي عبد العاطي قائلاً: حققنا فوز صعب على أسوان بملعبه والفرق ستعاني في أجواء هذا الملعب.

وأردف : جميع الفرق ستعاني أمام أسوان بملعبها وخسارته من الأهلي بخماسية ليست مقياسا .

وأكد : ضيق الوقت بين مباراتي الزمالك والجونة دفعنا للتفكير بطريقة معينة في التشكيل.

وكشف : قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك والتحكيم حرمنا من نتيجة إيجابية.

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وتابع : هدف عبد الله جمعة في المقاصة من خطأ مركب وظهرنا بشكل جيد رغم الخسارة.

وعن مواجهة الجونة قال: سوء التوفيق سبب خسارتنا ولم نظهر بشكل سيئ.

وتطرق بالحديث عن مواجهة وادي دجلة قائلا : يحسب لنا خوض المباراة رغم الظروف القهرية التي واجهت الفريق.

واردف : قدمنا شوط أول سلبي أمام وادي دجلة ونجحنا في العودة بالشوط الثاني

واكمل : وادي دجلة أفضل فريق في مصر يستحوذ على الكرة.

واتم كلماته : هدفنا انهاء الموسم بالمربع الذهبي.