شكرا لقرائتكم حسام البدرى: لا مساس بالأقدمية فى منح شارة الكابتن بالمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه حاول حسم العديد من الملفات بعد توليه مسئولية المنتخب الوطني وكان على راس هذه الملفات حسم شارة كابتن منتخب مصر.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أن آخر كابتن للمنتخب وهو المحمدى فى بطولة أفريقيا الأخيرة ليس من بين الخيارات الحالية للمنتخب، ولذلك كان يجب اختيار كابتن آخر للفراعنة.

وأوضح البدرى أنه يفضل اختيار كابتن للفريق يكون من اللاعبين الأساسيين، خاصة أن أحمد فتحى كان بعيدا عن المنتخب فى الفترة الأخيرة.

وقال البدرى :" عقدت جلسة مع بركات لحسم شارة الكابتن، لم أكن أضمن تواجد فتحى فى القائمة، لكن الملف تعرض للعديد من الاجتهادات الاعلامية، موضحا أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة لم يتدخل فى هذا الأمر نهائيا".

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وطالب المدير الفنى للفراعنة، أنه يجب عدم شخصنة الأمور بين فتحى وصلاح، يجب تطبيق مبدأ عام، والمبدأ العام لدى أن أقدم لاعب موجود فى معسكر المنتخب هو كابتن الفريق.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.