شكرا لقرائتكم البدرى: عامل السن فى حساباتى.. وباب المنتخب مفتوح لشيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أنه يراعى عامل السن فى اختياراته لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وأنه يعول على عدد مميز من لاعبى المنتخب الأولمبى، موضحا أن عامل السن فى حساباته الفنية لكن دون الاخلال بعامل الخبرة.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين بما فيهم شيكابالا موضحا أن المنتخب يحتاج للخبرات فى ضوء خطة اعداد منتخب واعد للمنافسات القادمة.

وكشف البدرى عن توظيف أيمن اشرف فى دور قلب الدفاع وليس الظهير الأيسر، كما أثنى على قدرات كوكا فى خط الهجوم وأهميته فى تشكيلة المنتخب الوطنى.

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وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.