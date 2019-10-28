شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا يتواصل مع ليفربول للاطمئنان على محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى، مع الفريق الطبى لنادى ليفربول الإنجليزى للإطمئنان على محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، إلا أنه لم يتم التأكد حتى الأن حول حجم الإصابة وفترة الغياب حيث سيخضع الفرعون المصرى لفحوصات جديدة اليوم الاثنين.

وغادر محمد صلاح مباراة فريقه أمس أمام توتنهام فى الدقائق الأخيرة، بعدما اشتكى من آلام فى الكاحل.

وعلّق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، خلال مباراة توتنهام في الدوري الانجليزي، وقال كلوب: "محمد صلاح تم استبداله بسبب مشكلة في كاحل القدم، نعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره فريق توتنهام هوتسبير 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب.

وكانت تقارير قد ذكرت بعد المباراة أن الإصابة التى تعرض لها صلاح هي نفس التي تعرض لها امام ليستر، وأن مشاركته امام مانشستر سيتي باتت محل شك حيث سيغيب على الاقل لـ 3 أسابيع.