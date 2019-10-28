شكرا لقرائتكم البدرى: علاقتى بمتعب جيدة .. وخلافاتى معه كانت لمصلحته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أن علاقته بـ عماد متعب مميزة جدا على المستوى الشخصى موضحا أن خلافاته مع اللاعب كانت لمصلحة اللاعب نفسه.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أن الخلافات بين المدرب واللاعب واردة، لآن اللاعب لديه رؤية والمدرب لديه رؤية مختلفة لكن فى النهاية يجب ان يتوارى الجميع بما يخدم مصلحة الفريق والمنظومة ككل.

وشدد المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن الصدام بيه وبين متعب تكرر مع عدد آخر من اللاعبين، ولكنه غير نادم على هذا لآن طبيعة عمله تحتم عليه العمل لصالح الفريق.

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واضاف البدرى أن متعب أصبح كادر تحليلى مميز فى المنظومة الرياضية وهو شئ ايجابى للكرة المصرية فى هذا الوقت الراهن.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.