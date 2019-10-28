شكرا لقرائتكم البدرى يحدد 3 أهداف من قيادته للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، عن 3 أهداف من قيادته للفراعنة فى الفترة المقبل، وهى التأهل لنهائيات كاس العالم 2022، والمنافسة على لقب أمم أفريقيا المقبل، واعداد جيل واعد للمنتخب.

وقال البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أن مسألة عودة عمرو وردة للمنتخب مازالت محل دراسة وتحتاج بعض الوقت للوقوف على حالة اللاعب الفنية ومدى التزامه فى المعسكرات المقبلة.

وشدد البدرى على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأنه لا يوجد تمييز بين معاملته مع ميتشو وفايلر فى الزمالك والأهلى، موضحا انه بحكم انتمائه للأهلى فاتصالاته تكون أسهل نوعا ما من التواصل مع الزمالك.

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وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.