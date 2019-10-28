شكرا لقرائتكم حسام البدرى: رفضت عرضا مغريا من أجل تدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه رفض عرضا مغريا من أجل تدريب منتخب مصر، موضحا أن لديه طموحات كبيرة مع جهاز الفني لتحقيق احلام الجماهير المصرية العريضة.

وقال البدرى البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، أنه كان لديه ثقة وأمل في تنصيبه مديرا فنيا للفراعنة، منذ بداية الترشيحات موضحا أنه يحترم الطريقة التي اختاره بها اتحاد الكرة واللجنة المكلفة بإدارة المنظومة.

وتابع البدرى أن المعايير هي ما رشحته على حساب المنافسين الآخرين فى تدريب المنتخب الوطني، موضحا أنه فضل الابتعاد فى المرحلة الأخيرة التى سبقت الاختيار تجنبا للضغط بسبب الفترة الطويلة التى استغرقها ملف تعيين المدير الفنى.

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وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.