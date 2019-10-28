عمر السعيد ينتظم في تدريبات معسكر الزمالك الخميس المقبل

يعود عمر السعيد مهاجم الزمالك للمشاركة في تدريباته مع الفريق، حيث تعافي تماما من الإصابة التي قد تعرض لها، والتي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت عبارة عن كدمة في الركبة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق، وغاب علي أثرها عن المباريات الأخيرة للفريق الأبيض.

حيث من المقرر أن ينتظم السعيد بشكل طبيعي بالتدريبات والتي ستنطلق يوم الخميس القادم، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقي، والذي تأهل بسببه الزمالك لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر ان السعيد سيخضع للفحص الطبي قبل مشاركته في التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم، داخل معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سيستمر لمدة 4 أيام، ضمن الاستعدادات للقاء إنبي في بطولة الدوري الممتاز.