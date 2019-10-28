شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى رابع جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الاثنين، لقاءات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، ألعاب دمنهور مع المنيا و بنى سويف مع طلائع الجيش و طنطا مع الإتحاد السكندرى على صعيد المجموعة الأولى .

بينما تشهد المجموعة الثانية مباريات بين كلا من ، مصر للبترول مع سموحة و بتروجت مع القناة ، فيما يتقابل الداخلية مع الزمالك و الشمس مع سبورتنج فى الجولة الثالثة .

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أما المجموعة الرابعة ، فتشهد لقاءات بين كلا من، الزهور مع جزيرة الورد و الشرقية للدخان مع الأهلى و هليوبوليس مع الطيران .

فيما تشهد الجولة الاخيرة فى هذا الدور المحدد لها الجمعة المقبل ، لقاءات بين كلا من ، جزيرة الورد مع هليوبوليس و الطيران مع الشرقية للدخان و الأهلى مع الزهور و سبورتنج مع الداخلية و الزمالك مع 6 أكتوبر و الترسانة مع بتروجت و القناة مع مصر للبترول و الإتحاد السكندرى مع بنى سويف وو طلائع الجيش مع العاب دمنهور .