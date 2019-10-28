شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب النسائية فى الصعيد لمتابعة لاعبات مشروع " 1000 بنت 1000 حلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية، لمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وبني سويف لمتابعة اللاعبات المشاركات في مشروع 1000 بنت 1000 حلم من أجل اكتشاف المواهب الجيدة وضمها لصفوف المنتخب. كان اتحاد الكرة أعلن 12 قرارا لتطوير الكرة النسائية هى: 1- متابعة دورى الجامعات. 2- تكليف الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية لانتقاء أفضل العناصر من مشروع "ألف بنت .. ألف حلم" التابع لوزارة الشباب والرياضة. 3- تنظيم مباراة بين منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة وفريق كلية التربية الرياضية بجامعه طنطا . 4- الإعداد لتأسيس منتخب نسائى لكل محافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 5- إقامة دورى للمدارس الدولية والخاصة من خلال وزارة الشباب والرياضة برعاية إحدى الشركات الرائدة . Advertisements 6- تنظيم منافسات كرة قدم شاطئية للبنات بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم . 7- ترتيب دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمعهد البريطانى والاتحاد المصرى لكرة القدم لتنمية وصقل المدربين والمدربات خلال شهر ديسمبر . 8- تم تحديد موعد 9 نوفمبر لعمل ندوة تحكيمية لمناقشة الأخطاء الفنية للمحكمات للارتقاء وتصحيح الأخطاء داخل مقر اتحاد الكرة . 9- إنهاء ترتيب مهرجان المرحلة الابتدائية والإعدادية للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أحد أيام 6 و7 ديسمبر على ملاعب مركز شباب الجزيرة . 10- تنسيق دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد النرويجى لكرة القدم مع الاتحاد المصرى للمدربين والمدربات . 11- تم وضع أجندة سنوية تشكل برنامج فنى للمحكمات بدأ تنفيذها من أول أكتوبر وتشمل اختبارات أون لاين شهرية فى مواد القانون وأيضا برنامج يومى معلومة اليوم، وسؤال يومى وأيضا حالات فيديو يتم مناقشتها. 12- قرر مجدى رزق تقسيم المحكمات لأول مرة إلى مستويات A-B-C-D طبقا للمستوى الفنى لهم حتى يتم إسناد المباريات من خلال المستوى الخاص بكل محكمة.

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