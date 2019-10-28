شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: عودة عمرو وردة للمنتخب تحتاج للتفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أن عودة عمرو وردة المحترف فى الدورى اليونانى لصفوف الفراعنة تحتاج للتفكير، لافتا إلى أنه لا يوجد موقف من أى لاعب وأن باب المنتخب مفتوح للجميع ونفس الأمر بالنسبة لشيكابالا ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك.

وقال البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت، أن مسألة عودة عمرو وردة للمنتخب مازالت محل دراسة وتحتاج بعض الوقت للوقوف على حالة اللاعب الفنية ومدى التزامه فى المعسكرات المقبلة.

وكشف البدرى، عن 3 أهداف من قيادته للفراعنة فى الفترة المقبل، وهى التأهل لنهائيات كاس العالم 2022، والمنافسة على لقب أمم أفريقيا المقبل، واعداد جيل واعد للمنتخب. Advertisements

وشدد البدرى على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأنه لا يوجد تمييز بين معاملته مع ميتشو وفايلر فى الزمالك والأهلى، موضحا أنه بحكم انتمائه للأهلى فاتصالاته تكون أسهل نوعا ما من التواصل مع الزمالك.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.