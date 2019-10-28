شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحسم الجدل: الأقدمية أساس اختيار كابتن المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على الأزمة المثارة حاليا بسبب شارة كابتن الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وقال إن المدير الفنى هو المسئول الأول عن منح شارة القيادة.

قال البدرى فى تصريحات لقناة أون سبورت، إنه يفضل أن يكون كابتن المنتخب متواجدا فى الملعب بشكل مستمر وألا يكون تواجده فى التشكيل الأساسى بشكل غير منتظم، لأن دور الكابتن كبير سواء داخل الملعب أو خارجه.

تابع المدير الفنى أنه لا تغيير فى مبدأ اختيار كابتن المنتخب وهو الأقدمية، مؤكدا أنه سيطبق هذا المبدأ خلال تواجده فى المنتخب الفترة المقبلة رافضا ذكر أسماء.

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وشدد حسام البدرى على أنه مقتنع جدا بقدرات كهربا، موضحا أنه لم ينزعج بسبب هجوم الجماهير على اختياره لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل، وكذلك لم يتوقع رد فعل صدامى من مسئولى الزمالك.

وقال البدرى إن اختيار كهربا يخدم مصلحة المنتخب الوطنى، موضحا أن اختياراته فى المعسكرين الأخيرين ليست نهائية حيث يعول على بعض الأسماء الموجودة فى المنتخب الأولمبى.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الاثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.