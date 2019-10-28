شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و الشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الصيد و المقاولون مع أصحاب الجياد و الزهور مع هليوبوليس .
فيما تقام الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع المقاولون العرب و اصحاب الجياد مع الأهلى و الصيد مع الطيران و الزمالك مع الشمس و الجزيرة مع سموحة .
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