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لقاءات قوية فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و الشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الصيد و المقاولون مع أصحاب الجياد و الزهور مع هليوبوليس .

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فيما تقام الجولة السابعة  يوم الجمعة المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع المقاولون العرب و اصحاب الجياد مع الأهلى و الصيد مع الطيران و الزمالك مع الشمس و الجزيرة مع سموحة .

 

 

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