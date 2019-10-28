شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 212 دقيقة لعب و2 أسيست لـ"محمود وحيد" فى الأهلى قبل الانضمام للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التى ستخوض معسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وشهدت القائمة انضمام عدد من الوجوه الجديدة أبرزها محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي وبديل التونسي على معلول والذى يتواجد داخل قائمة الفراعنة لأول مرة على الرغم أنه لم يشارك منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير الماضي سوى في 3 مباريات فقط.

ولعب وحيد 3 مباريات فقط بقميص الأهلي بينهم مباراة واحدة هذا الموسم، بواقع مباراتين في دوري الأبطال ومباراة في الدوري الممتاز بمعدل 212 دقيقة.

Advertisements

وصنع محمود وحيد هدفين بواقع هدف فى الدورى الموسم الماضى وهو الهدف الأول الذي سجله حمدي فتحي في مرمى مصر المقاصة ضمن الجولة 28 والتي فاز فيها المارد الأحمر 2-1

أما الهدف الثاني الذي صنعه فكان الهدف الثاني الذي سجله جونيور أجايي ضد كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والذي فاز فيها المار الأحمر 4-0.