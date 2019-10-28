شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ حسام البدرى: "كان فيه خلاف فى وجهات النظر بيننا وخلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه كان يوجد خلاف فى وجهات النظر مع حسام البدرى أثناء قيادة الأخير لفريق الأهلى فى السنوات الماضية، مما أدى إلى قرر اعتزاله كرة القدم دون الرغبة فى ذلك .

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر رحب بتواجده معه فى الجهاز الفنى للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، ولكن لرفع الحرج قدمت اعتذار إلى المسئولين فى اتحاد الكرة لإعطائه حرية الاختيار فى الجهاز المعاون .

وأشار عماد متعب أن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة حسام البدرى لديه مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة لأعداد اللاعبين للوصول إلى الأمم الأفريقية وكأس العالم القادم 2022 .

يذكر أن البدرى ضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل هم محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).