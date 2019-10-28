شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يتعافي من إصابة الركبة قبل معسكر الزمالك في 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن ينتظم عمر السعيد بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك، المقرر لها يوم الخميس القادم، وذلك بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز علي جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا وهو الانتصار الذي جعل الفريق الأبيض يتأهل إلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يجري السعيد اختبارا طبيا قبل مشاركته في التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم، علي أن يتواجد مع الفريق في المعسكر الذي سينطلق في نفس اليوم بمدينة 6 أكتوبر والذي سيستمر لمدة 4 أيام ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.
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