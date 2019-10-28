شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: لا يوجد معاملة خاصة فى المنتخب.. وإصابة محمد صلاح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أنه لا يوجد معاملة خاصة لبعض اللاعبين فى المنتخب، موضحا أن دوره هو التعامل النفسى الجيد مع اللاعبين الكبار فى تشكيلة الفراعنة لكن دون تفرقه مع باقى اللاعبين.

وقال البدرى خلال وجوده ضيفا ببرنامج سيف زاهر عبر قناة أون سبورت أمس الأحد، أن محمد صلاح من الركائز الأساسية وأنه سعيد بوجود لاعب فى قيمته وفنياته داخل صفوف الفريق الوطنى.

وكشف البدرى أنه لا يحمل هم المعاملة مع صلاح فى معسكرات المنتخب، لآن المعيار هو العطاء، موضحا أنه تحدث مع صلاح قبل المعسكر الماضى وطلب اللاعب الراحة فوافق عليها للاستفادة منه فى مباراتى كينيا وجزر القمر.

وقال البدرى إن إصابة صلاح أمام توتنهام أمس الأحد، بسيطة ولا تستدعى غيابه عن المعسكر المقبل.

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وتمنى حسام البدرى أن يكون امتدادا لأسطورتي التدريب فى المنتخب محمود الجوهري وحسن شحاتة، موضحا أنه تعلم منهما الكثير فى مجال التدريب، وأن الأمانة تفرض عليه العدالة بين جميع الأندية واختيارات العناصر ألأفضل بغض النظر عن الانتماءات.