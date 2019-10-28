شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: لا يوجد معاملة خاصة فى المنتخب.. وإصابة محمد صلاح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف البدرى أنه لا يحمل هم المعاملة مع صلاح فى معسكرات المنتخب، لآن المعيار هو العطاء، موضحا أنه تحدث مع صلاح قبل المعسكر الماضى وطلب اللاعب الراحة فوافق عليها للاستفادة منه فى مباراتى كينيا وجزر القمر.
ووجه البدرى الشكر الى الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني وكذلك اتحاد الكرة السابق موضحا ان الانتقادات التي طالت المنظومة السابقة كانت نتيجة عدم التوفيق.
وشدد المدير الفنى للفراعنة، على أهمية دوره فى البحث عن الإيجابيات التي اكتسبها المنتخب من الفترة السابقة حتى يمكن الحفاظ عليه ودعمها وكذلك التصدي للسلبيات.
وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.
ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر.
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