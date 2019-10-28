شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات 99 المؤجلة 13 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة القطاعات باتحاد الكرة، اقامة المباريات المؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الجمهورية مواليد 1999 يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/13 .
وكانت المباريات تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب سوء حالة ملاعب التي كان مقررا إقامتها عليها بسبب الأمطار الغزيرة بالإسكندرية خلال الفترة الأخيرة .
والمباريات المؤًجلة هي:
- الاتحاد السكندري مع المقاولون
- سموحة مع طلائع الجيش
- حرس الحدود مع إنبي
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