شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات 99 المؤجلة 13 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة القطاعات باتحاد الكرة، اقامة المباريات المؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الجمهورية مواليد 1999 يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/13 .

وكانت المباريات تأجلت يوم الأحد الماضي بسبب سوء حالة ملاعب التي كان مقررا إقامتها عليها بسبب الأمطار الغزيرة بالإسكندرية خلال الفترة الأخيرة .

والمباريات المؤًجلة هي:

- الاتحاد السكندري مع المقاولون

- سموحة مع طلائع الجيش

- حرس الحدود مع إنبي