حسام البدرى : الأهلي لديه الفضل فى ترشيحي لقيادة المنتخب الوطني

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال حسام البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت أمس الأحد، أنه على اتصال دائم بالكابتن محمود الخطيب، وأن علاقته بالنادى جيدة للغاية، خاصة أن كل مسئولى النادى كانوا أكبر الداعمين لترشحى لتدريب المنتخب الوطنى.

ووجه البدرى الشكر إلى رئيس نادى الزمالك لدعمه لاختيارات المنتخب وخاصة فيما يتعلق بانضمام كهربا للقائمة الأخيرة.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر.

وأكد البدرى أنه رفض عرضا مغريا من أجل تدريب منتخب مصر، موضحا أن لديه طموحات كبيرة مع جهاز الفني لتحقيق احلام الجماهير المصرية العريضة وأنه كان لديه ثقة وأمل فى تنصيبه مديرا فنيا للفراعنة، منذ بداية الترشيحات، موضحا أنه يحترم الطريقة التى اختاره بها اتحاد الكرة واللجنة المكلفة بإدارة المنظومة.

وتابع حسام البدرى، أن المعايير هى ما رشحته على حساب المنافسين الآخرين فى تدريب المنتخب الوطني، موضحا أنه فضل الابتعاد فى المرحلة الأخيرة التى سبقت الاختيار تجنبا للضغط بسبب الفترة الطويلة التى استغرقها ملف تعيين المدير الفنى.