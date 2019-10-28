البدري ردًا على عودة وردة للمنتخب: الأمر يحتاج للتفكير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على إمكانية عودة عمرو وردة لمعسكرات الفريق المقبلة.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، أن عودة وردة لمنتخب مصر أمر يحتاج للتفكير قبل اتخاذ القرار، مؤكدًا أنه يرغب في التحقق من عدة أمور، قبل إتخاذ قراره النهائي بشأن الأمر.

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وأضاف، أن هناك أخطاء من الممكن أن نتغاضى عنها وهناك العكس أيضًا.

وأوضح، أنه يجب التحقق من عدة أمور أولًا قبل إتخاذ قراري، لكن الأمر يحتاج إلى التحقق والتفكير أولًا.

وفي وقت سابق، استبعد وردة من معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 لأسباب أخلاقية، قبل أن يعود من جديد في مواجهة جنوب أفريقيا.