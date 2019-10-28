تصريحات الأحد|كلوب يعلق على إصابة صلاح.. والبدري يحسم ملف شارة القائد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 27 أكتوبر 2019.

مصدر يوضح موقف صلاح بعد إصابته أمام توتنهام

علم الخليج 365 أن الإصابة تجددت عند محمد صلاح بعدما اشتكى من آلام في الكاحل خلال مباراة فريقه ليفربول أمام توتنهام هوتسبير.

إيهاب جلال يتحدث عن مكاسب فوز المصري على بطل سيشل خارج الأرض

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن المكاسب التي حققها فريقه من الفوز على كوت دور بطل سيشل.

كلوب يعلق على إصابة صلاح.. وصحفي ميرور يكشف مدة الغياب

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح نجم الفريق لا يعاني من مشكلة كبيرة بعد خروجه مصابًا من مباراة توتنهام.

ديسابر بعد الفوز على يانج أفريكانز: حذرت اللاعبين من لعب كرة تقليدية

أكد سبيستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه استطاع تحقيق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني رغم سوء أرضية ملعب اللقاء.

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حوار.. علاء عبد العال يتحدث عن فايلر وميتشو.. البدري المحظوظ والفيديو "الشهير"

مدرب مميز ومن أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بالدوري المصري خلال آخر عشرة مواسم، قدم بصمه مع الفرق التي تولى تدريبها وبالأخص فريق الداخلية.

أبو ريدة: مونديال الأندية لن يتعارض مع كأس الأمم الأفريقية

أكد هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه كان حريصا كممثل للكرة الأفريقية في فيفا على عدم تعارض مواعيد مونديال الأندية 2021 مع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وذلك خلال حضوره لاجتماعات الكونجرس ولجان الاتحاد في جمهورية الصين الشعبية، للتخطيط لإطلاق كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

ميسي: عليّ إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة.. وهذا أفضل مهاجم شاهدته

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، ثنائيا برازيليا حين سُئل عن أفضل لاعب زامله مع البارسا والتانجو، وأحسن مهاجم شاهده خلال مسيرته.

متعب يعلق على أزمته مع البدري.. وسبب رفضه التواجد في منتخب مصر

أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أزمته مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، انتهت ولم يعد هناك مجال للحديث عنها في الوقت الراهن.

البدري ينهي الجدل في ملف شارة قيادة المنتخب

أنهى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، حالة الجدل التي دارت في الفترة الماضية حول شارة قيادة الفريق خلال المعسكرات المقبلة.