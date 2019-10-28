البدري ينهي الجدل في ملف شارة قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أنهى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، حالة الجدل التي دارت في الفترة الماضية حول شارة قيادة الفريق خلال المعسكرات المقبلة.

وأوضح البدري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن شارة قيادة المنتخب ستكون للاعب الأقدم خلال المعسكرات والمباريات.

Advertisements

وقال المدير الفني لمنتخب مصر: "أنا المسؤول عن منح شارة القيادة في المنتخب، المحمدي كان قائد مصر في كأس أمم أفريقيا ولكنه لم يتواجد معنا في المعسكر الماضي أو القادم".

وأضاف: "أفضل أن يكون قائد الفريق متواجد في الملعب دومًا، فتحي لم يكن موجود مع المنتخب لمدة عام، وهنا كان عليّ التفكير في من يكون القائد".

واختتم: "تناقشت مع محمد بركات حول الأمر، وتم الاستقرار على أن الشارة ستكون بالأقدمية، لا أريد اجتهادات حول أحمد فتحي أو محمد صلاح، الأقدم في الملعب سيكون القائد".