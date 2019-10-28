النشرة الرياضية..صلاح يقود ليفربول لتأمين الصدارة.. والبدري يُعلن قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 27 أكتوبر.

النني يقود بيشكتاش لفوز صعب أمام جالاتا سراي بقمة الدوري التركي

حقق نادي بيشكتاش فوزًا على حساب جالاتا سراي بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.

صلاح يخرج مصابا أمام توتنهام

تجددت شكوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من الإصابة في الكاحل الأيسر خلال مواجهة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والمقامة على ملعب الانفيلد.

بالفيديو.. 4 مفاجآت في قائمة المنتخب استعدادا لجزر القمر وكينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

مران الأهلي.. تدريبات منفردة لحراس المرمى.. ومتولي يستكمل برنامجه التأهيلي

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة.

مانشستر يونايتد يدخل تاريخ البريمير ليج أمام نوريتش سيتي

دخل سكون ماكتوميني، لاعب مانشستر يونايتد تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي " بريمير ليج"، بعدما دون الهدف رقم 2000 لفريق في تاريخ المسابقة الإنجليزي.

بالفيديو.. رغم إصابة الملك.. صلاح يقود ليفربول لتأمين الصدارة بالفوز على توتنهام

قاد الملك المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز غالي وثمين على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع العاشر من منافسات بريميرليج.

بالفيديو.. بيراميدز يتجاوز يانج أفريكانز بثنائية في الكونفدرالية

فاز فريق بيراميدز على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ32 الثاني بالنسخة الـ17 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المصري يفوز على بطل سيشل برباعية نظيفة في الكونفدرالية

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على نظيره كوت دور بطل سيشل بأربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ببطولة الكونفدرالية.