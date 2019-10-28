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أهداف الأحد..ثنائية ليفربول أمام توتنهام.. والمصري يهزم بطل سيشل برباعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 27 أكتوبر2019.

أهداف مباراة وتوتنهام

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش

أهداف مباراة آرسنال وكريستال بالاس

أهداف مباراة روما وميلان

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أهداف مباراة نابولي وسبال

الدوري الفرنسي

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

الكونفدرالية الإفريقية

أهداف مباراة المصري وكوت دور بطل سيشل

أهداف مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز

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