وش السعد.. أحمد أبو هشيمة في ضيافة محمد صلاح بالأنفيلد

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة له أثناء حضوره مباراة توتنهام وليفربول ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. وظهر "أبوهشيمة" في مدرجات أنفيلد بناءً على الدعوة التي قدمها له محمد صلاح للحضور إلى هناك ومشاهدة المباراة من الملعب.

وعلق أبوهشيمة على حضوره مباراة

بناءً على الدعوة التي قدمها له محمد صلاح للحضور إلى هناك ومشاهدة المباراة من الملعب.وعلق أبوهشيمة على حضوره مباراة ليفربول وتوتنهام عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام قائلا: "انبسطت جدًا يا صلاح لدعوتك ليا لماتش النهاردة وانبسطت اكتر بالرقم القياسي الجديد اللي حققته.. شكرًا مو ومبروك على الفوز".

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