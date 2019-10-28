جهاز المنتخب يتواصل مع محمد صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول، بعد إصابته في لقاءتوتنهام بالدوري.
علمت "الوفد"، أن الجهاز الفني يحاول التواصل مع محمد صلاح منأجل الوقوف على حجم إصابته التي تسببت في تغييره خلال المباراة. كان صلاح قاد ليفربول للفوز بالمباراة بنتيجة 2/1 بعدما كان الفريق الأحمر متأخرًا بهدف.
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