جهاز المنتخب يتواصل مع محمد صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول، بعد إصابته في لقاء توتنهام بالدوري. توتنهام بالدوري. علمت "الوفد"، أن الجهاز الفني يحاول التواصل مع محمد صلاح من أجل الوقوف على حجم إصابته التي تسببت في تغييره خلال المباراة. كان صلاح قاد أجل الوقوف على حجم إصابته التي تسببت في تغييره خلال المباراة. كان صلاح قاد ليفربول للفوز بالمباراة بنتيجة 2/1 بعدما كان الفريق الأحمر متأخرًا بهدف.

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