رغم الخسارة من النصر.. الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي

تصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، رغم الخسارة من النصر في الجولة الثامنة والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد جامعة الملك سعود بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

أفتتح التهديف في اللقاء لاعب الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة ٣٢ من نهاية الشوط الاول من المباراة.

أما ثنائية النصر اللاعب فسجلها عبد الرزاق حمدلله في الدقيقتين ٥٥ ،٧٣ من الشوط الثاني من المباراة.

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وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين جاء كالاتي: -

1- الهلال برصيد 19 نقطة من 8 مباريات

2- الشباب برصيد 15 نقطة من 8 مباريات

3- الوحدة برصيد 15 نقطة من 8 مباريات

4- الأهلي برصيد 14 نقطة من 8 مباريات

5- النصر بـ 14 نقطة من 7 مباريات

6- الفيصلي بـ 14 نقطة من 7 مباريات

7- الحزم بـ 13 نقطة من 8 مباريات

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8- أبها بـ 11 نقطة من 8 مباريات

9- التعاون بـ 10 نقاط من 7 مباريات

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10- الاتفاق بـ 9 نقاط من 8 مباريات

11- الاتحاد بـ 9 نقاط من 8 مباريات

12- فتح بـ 9 نقاط من 8 مباريات

13- الرائد بـ 8 نقاط من 8 مباريات

14- العدالة بــ 7 نقاط من 8 مباريات

15- الفتح بـ 4 نقاط من 8 مباريات

16- ضمك بـ 4 نقاط من 8 مباريات