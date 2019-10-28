لاعبو بطا ينظفون المدرجات لاستقبال الجماهير

في لفتة طيبة ورائعة من لاعبي فريق بطا الذي يشارك بالدرجه الثالثة ومتصدر مجموعه القاهره والقليوبية، اجتمع لاعبو الفريق صباح امس بقيادة احمد عيد مدير الكرة للنادي والعمال والجهاز الفني للفريق، وجميع المنظومة علي تنظيف الملعب والمدرجات من أجل الجماهير. امس بقيادة احمد عيد مدير الكرة للنادي والعمال والجهاز الفني للفريق، وجميع المنظومة علي تنظيف الملعب والمدرجات من أجل الجماهير. وعلق مدير الكره احمد عيد حول ذلك التصرف قائلًا:" لا نملك غير ذلك نفعله لإسعاد هذا الجمهور العظيم الذي يقف خلف فريقه".

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