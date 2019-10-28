سحر عبد الحق تبدأ جولة في الصعيد تمهيدًا لإطلاق دوري المحافظات

تبدأ سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، جولة في الصعيد بداية من غدٍ ولمدة 3 أيام، حيث تسافر إلى سوهاج وأسوان وأسيوط. غدٍ ولمدة 3 أيام، حيث تسافر إلى سوهاج وأسوان وأسيوط. وتتابع عبد الحق عدد من لاعبات الكرة النسائية تمهيدًا لإطلاق دوري المحافظات للكرة النسائية، ضمن خطتها لتطوير اللعبة في الفترة المقبلة.

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