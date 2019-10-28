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الجزيرة يفوز علي اتحاد كلباء بثلاثية في الدوري الإماراتي

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تمكن فريق الجزيرة من هزيمة مضيفة نادي اتحاد كلباء بنتيجة ٣-٢ ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".
سجل أهداف الجزيرة كلا من علي مبخوت وخلفان مبارك وزايد العامري في الدقائق ٧٤، ٨٣، ٨٨، أما اتحاد كلباء فتمكن من تسجيل أهدافه كلا من هنيركي أدريانو، ملابا في الدقائق ٤٧، ٩٥.

وبتلك النتيجة يحتل نادي الجزيرة المركز الرابع برصيد ١٠ نقاط، بينما يحتل اتحاد كلباء المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط.
شهد اللقاء سيطرة قوية من جانب الفريقين حتي استطاع اتحاد كلباء تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه هينريكي أدريانو في الدقيقة ٤٧.
 ثم مع بداية الشوط الثاني نجح علي

مبخوت من احراز هدف التعادل للجزيرة عن طريق كرة مرتدة من الحارس محمد البلوشي في الدقيقة ٧٤، ثم الهدف الثاني عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة ٨٣،  بينما استطاع زايد العامري احراز هدف الجزيرة الثالث في شباك البلوشي من تمريره علي مبخوت في الدقيقة ٨٨، ثم الهدف الثاني لاتحاد كلباء عن طريق  ملابا من ضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

 

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