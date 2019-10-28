تمكن فريق الجزيرة من هزيمة مضيفة نادي اتحاد كلباء بنتيجة ٣-٢ ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".
سجل أهداف الجزيرة كلا من علي مبخوت وخلفان مبارك وزايد العامري في الدقائق ٧٤، ٨٣، ٨٨، أما اتحاد كلباء فتمكن من تسجيل أهدافه كلا من هنيركي أدريانو، ملابا في الدقائق ٤٧، ٩٥.
وبتلك النتيجة يحتل نادي الجزيرة المركز الرابع برصيد ١٠ نقاط، بينما يحتل اتحاد كلباء المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط.
شهد اللقاء سيطرة قوية من جانب الفريقين حتي استطاع اتحاد كلباء تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه هينريكي أدريانو في الدقيقة ٤٧.
ثم مع بداية الشوط الثاني نجح علي
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يفوز علي اتحاد كلباء بثلاثية في الدوري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.