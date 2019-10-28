جمباز سموحه يواصل تألقه في بطولات الجمهورية

حقق فريق الجمباز الفني بنين بنادي سموحة بقيادة زكريا محي الدين المدير الفني نتائج متميزة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للجمباز الفني بنين تحت 11 سنة والتي أقيمت بنادي المقاولون العرب.

حصد النجوم الآتية أسمائهم المركز الأول والميدالية الذهبية:

يوسف وائل محمد واحمد محمد ابراهيم ويحي احمد محمد وادهم اشرف السيد وعمر عوض محمود وبلال مصطفى عبد المطلب ومازن اسلام عبد الحميد وسيف محمد امين ومحمد ياسر احمد وفارس محمد محي ومحمود محمد محمود وعمر محمد خليل واسر حمدى مجد ويحيى احمد يحي ونديم طارق ابراهيم ومحمد احمد محمد ومسلم محمد شوقي وكريم هشام رافت ومحمد ايهاب عبد الجبار وعمر محمد صابرواحمد مصطفى احمد.

حصد النجوم الآتية أسمائهم المركز الثاني والميدالية الفضية:

حمزة حجازى محمد واحمد عصام الدين اسماعيل ومحمد شريف محمد.

ومشاركة متميزة للنجوم:

عمار احمد جعفر وكريم محمد اسماعيل وزياد هاني سيد ومروان حسام محمد وزياد نور الدين على.

يضم الجهاز الفني: الكابتن زكريا محي الدين المدير الفني للجمباز الفني بنين ومعه الكباتن حسام الأمير عبد الحاكم وأحمد عماد الدين وعبد الحميد عبد العظيم وحسين محمد حسين وعابد أسامة سعد الدين وأحمد بدر ومحمد مصطفى وأحمد إبراهيم عبد الراضى مدربين والكابتن محمد سعيد ناجي إدارى والدكتور وليد عطية طبيب والكابتن نزار الدرينى مشرف الجمباز. محمد امين ومحمد ياسر احمد وفارس محمد محي ومحمود محمد محمود وعمر محمد خليل واسر حمدى مجد ويحيى احمد يحي ونديم طارق ابراهيم ومحمد احمد محمد ومسلم محمد شوقي وكريم هشام رافت ومحمد ايهاب عبد الجبار وعمر محمد صابرواحمد مصطفى احمد.حصد النجوم الآتية أسمائهم المركز الثاني والميدالية الفضية:حمزة حجازى محمد واحمد عصام الدين اسماعيل ومحمد شريف محمد.ومشاركة متميزة للنجوم:عمار احمد جعفر وكريم محمد اسماعيل وزياد هاني سيد ومروان حسام محمد وزياد نور الدين على.يضم الجهاز الفني: الكابتن زكريا محي الدين المدير الفني للجمباز الفني بنين ومعه الكباتن حسام الأمير عبد الحاكم وأحمد عماد الدين وعبد الحميد عبد العظيم وحسين محمد حسين وعابد أسامة سعد الدين وأحمد بدر ومحمد مصطفى وأحمد إبراهيم عبد الراضى مدربين والكابتن محمد سعيد ناجي إدارى والدكتور وليد عطية طبيب والكابتن نزار الدرينى مشرف الجمباز.

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