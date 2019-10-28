النصر: درسنا الهلال جيدًا وخروج جوميز لم يأثر على أداءهم

قال البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر في الموتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب نهاية ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال متصدر الدوري أمام نظيره فريق النصر بطل النسخة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي

أنتهى بفوز النصر بنتيجة 2-1، أن الجهاز الفني درس الهلال جيدًا.وأضاف فيتوريا في تصريحات عقب المباراة: درسنا ‎الهلال لمدة أسبوع كامل، في حين أن الهلال لعب آخر مباراة قبل 4 أيام.وتابع: "خروج جوميز لم يكن سبباً في تراجع الهلال لأننا كنا أفضلها، لكن خروج جوميز سهل علينا المباراة".أضاف فيتوريا أنه لا يمكن قبول بعض الأعذار بتداخل المسابقات لأن هذا الأمر يحدث بشكل طبيعي في كل العالم، لا يجب إعطاء اللاعبين أعذار كهذه.يحتل النصر المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر نادي الهلال، برصيد 19.