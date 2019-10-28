شوقي غريب ينفعل على لاعبي المنتخب الأوليمبي .. اعرف السبب

انفعل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على اللاعبين، خلال التدريبات اليوم، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي،استعدادًا لمواجهة مالي يوم 8 نوفمبر المقبل في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
وأوقف غريب التقسيمة خلال التدريبات، وطالب اللاعبين بعدم الارتكان إلى الدفاع حتى لا يمنح المنتخب منافسيه الفرصة للهجوم والضغط على الفريق القومي.
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