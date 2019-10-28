البدري يُعلن هوية قائد منتخب مصر ويتهرب من سؤال وردة!

تراجع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” عن تغيير معايير اختيار قائد المنتخب، مؤكدًا استمراره في اختيار اللاعب الأقدم وليس الأميز.

وترددت أنباء عن نية حسام البدري في اختيار نجم ليفربول وهداف المنتخب في آخر خمس سنوات “محمد صلاح” كنوع من الترضية بعدما حُرم من أصوات مصر في سباق احتلال مركز متقدم في لائحة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 من الفيفا.

وقال حسام البدري في لقاء خص به قناة أون سبورت في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين “شارة قيادة منتخب مصر بالأقدمية، ولا أحد يجتهد ويقول أحمد فتحي أو محمد صلاح”.

وأوضح “المدير الفني هو الشخص الوحيد المسؤول عن منح شارة القيادة، وأحمد المحمدي ليس معنا الآن، وعندما أتحدث عن شارة القيادة فيجب أن أنظر إلى القائد. أنا أحب القائد يكون في الملعب بصفة مستمرة، وفتحي لم يكن موجودًا لمدة سنة في المنتخب (أُستبعد من بعد كأس العالم 2018)”.

وواصل “يجب أن أفكر كيف سيكون وضع شارة قيادة منتخب مصر. لقد حدثت بعض المناقشات مع محمد بركات (مدير المنتخب المصري الجديد)، وأتفقنا على أن الأقدمية مطلوبة ولا يوجد أي تغيير”.

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وعن عودة محمد النني وأحمد حسن كوكا للمنتخب رغم تراجع مستواهما في الفترة الأخيرة، قال البدري “عندي ثقة كبيرة في قدراتهما الفنية، وأفكر في تطوير قدراتهما، وإذا نجحا سيكونان مكسبًا كبيرًا لنا، كوكا يجب أحافظ عليه وأطوره لأن لديّ مشاكل في الناحية الهجومي”.

وتهرب حسام البدري من فكرة عودة اللاعب المشاكس والمثير للجدل عمرو وردة إلى صفوف المنتخب المصري من جديد، قائلاً “انضمام وردة يحتاج لبعض التفكير”.

وخاض حسام البدري أول مباراة مع منتخب مصر أمام بتسوانا وديًا واستطاع الفوز بهدف دون رد.

وستنطلق مسيرة مصر أمام كينيا في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 منتصف الشهر المقبل، وبعد ثلاثة أيام سيحل منتخب الفراعنة ضيفًا على منتخب جزر القمر.