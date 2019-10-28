احتفال جديد من زملكاوي سابق بقرار تأجيل الدوري المصري

شكر نجم وسط الزمالك السابق “محمد عبد الواحد” الظروف التي أدت إلى تجميد الدوري المصري الممتاز من الآن وحتى بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى حاجة الزمالك لمثل هذا التوقف لإعادة ترتيب أوراقه، وتحضير نفسه للمعتركات الصعبة التي تنتظره في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وبلغ النهائي دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على حساب جينيراسون فوت يوم الخميس الماضي، بفضل الفوز الذي حققه في مباراة الإياب المُعادة بهدف دون رد.

وأظهرت مباراة جينيراسون الكثير من العورات في خط دفاع ووسط الزمالك، لكن لحسن الحظ غاب التوفيق عن لاعبي الفريق السنغالي، ليخرج الزمالك بشباك نظيفة.

وقال محمد عبد الواحد الذي يعمل حاليًا كمدرب عام في نادي وادي دجلة “الزمالك سيكون الأكثر استفادة من فترة توقف الدوري بعكس الأهلي“.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: “الأهلي كان يقدم نتائج ومستويات جيدة للغاية قبل التوقف على العكس من الزمالك”.

وواصل “ميتشو يتحمل مسؤولية الأداء السيء للزمالك في الفترة الأخيرة، لكنه يملك الآن أداءًا أفضل مما قدمه في بداية مشواره، ومن الأفضل استمراره مع الفريق، حتى وإن كان لا يقدم مستويات جيدة”.

وأنهى عبد الواحد: “جمهور الزمالك يشعر بالقلق لأن الفريق لا يقدم مستويات جيدة حتى وإن كان يفوز”.