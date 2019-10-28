إدارة المصري البورسعيدي: لا نشعر بأننا ناد مصري!

أبدى نائب رئيس المصري “محمد الخولي” انزعاجه الشديد من عدم تعاون الاتحاد المصري لكرة القدم مع فريقه فيما يخص موعد مباراة إياب ملحق دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية أمام بطل سيشيل، حيث قررت الجهات الأمنية المصرية أن تكون في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، إن الأمن حدد الثالثة عصرًا موعدًا للمباراة لأن الاتحاد السكندري مرتبط بخوض مباراة في البطولة العربية (كأس محمد السادس) في نفس اليوم على السابعة مساءً.

وأضاف “نشعر أننا ناد غير مصري، عندما حاولنا التواصل مع رئيس الاتحاد السكندري (محمد مصيلحي) لتعديل موعد مباراة الاتحاد رفض ذلك”.

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وتابع: “كان هناك اتجاهًا لإقامة مباراة العودة في سيشل بالفعل، لكن تم التراجع عن تلك الفكرة، ولقاء العودة سيقام بحضور 5 آلاف متفرج”.

وختم حديثه “سنتحرك بالطائرة في التاسعة إلا ربع صباح اليوم الاثنين، على أن يكون الوصول في الخامسة مساءً”.

وانتصر المصري البورسعيدي في مباراة أمس الأحد على أرض نادي كوت دور في سيشيل بنتيجة 0-4، وسجل أحمد ياسر الهدف الأول في الدقيقة 6، وأضاف محمود وداي الهدف الثاني في الدقيقة 13، وخلال الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء أضاف أوستين أموتو وأحمد جمعة الثالث والرابع – على الترتيب -.