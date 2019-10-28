أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي

استضاف باريس سان جيرمان كبير الكرة الفرنسية “مارسيليا” في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى “ليج آ”، على ملعب حديقة الأمراء (بارك دي برانس)، في العاصمة الفرنسية باريس، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وتمكن من هزيمته بأربعة أهداف دون رد، جاءوا جميعًا في الشوط الأول.

سجل الأرجنتيني “إيكاردي” ثنائية في الدقيقتين 10 و26، وتبعه الفرنسي كيليان مبابي بثنائية أخرى في الدقيقتين 32 و44.

إليكم أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

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