باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا في كلاسيكو فرنسا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا برباعية دون رد في مباراة الكلاسيكو بالجولة 11 من الدوري الفرنسي.



تناوب على الأهداف الأربعة ماورو إيكاردي وكيليان مبابي بواقع ثنائية لكل منهما في الشوط الأول بالدقائق 10 و26 و32 و44.



واصل بي إس جي الابتعاد بالصدارة برصيد 27 نقطة بينما هبط مارسيليا للمركز السابع برصيد 16 نقطة.



سار الشوط الأول في اتجاه واحد فقط نحو مرمى مارسيليا منذ الثواني الأولى بتسديدة طائشة لآنخيل دي ماريا، الذي عاد ليلعب كرة عرضية قابلها إيكاردي برأسه ليتصدى لها ستيف مانداندا، ليكملها مهاجم سان جيرمان بقدمه في الشباك، بينما اكتفى رقيبه بوبكر كامارا بالمشاهدة فقط.



أنقذ مانداندا مرمى مارسيليا من انفرادين لإيكاردي ومبابي، بينما أخطأ في الخروج لكرة عرضية لعبها ماركو فيراتي وأكملها إيكاردي في الشباك مسجلا الهدف الثاني.



عاد فيراتي ليضرب دفاع مارسيليا بكرة طولية وصلت إلى دي ماريا ليمررها بدوره إلى كيليان مبابي ليسجل في الشباك الخالية بسهولة.



وفي اختراق جديد انطلق مبابي بالكرة بعد بينية دي ماريا، ليسدد في الشباك وسط محاولة بائسة من ستيف مانداندا في التصدي للكرة.



على الجانب الآخر لم يتعرض الدفاع الباريسي أو حارس المرمى كيلور نافاس لأي اختبارات، بل كانت المحاور الهجومية للضيوف ستروتمان ولوبيز وبايي وفالير جيرمان وبينيديتو بلا أنياب أول 45 دقيقة.



لم تنجح خطة فيلاس بواس 4-3-3 ليدفع بتبديل أول بين الشوطين بإشراك جوردان أمافي مكان ماكسيم لوبيز، ليسد فراغ الجبهة اليسرى التي شغلها ساكاي والذي انتقل لمركز الظهير الأيمن في الشوط الثاني مع تغيير الطريقة إلى 4-1-4-1.



بات الحال على ما هو عليه باستثناء تسديدة ضعيفة لبينيديتو أمسكها كيلور نافاس بسهولة.



في المقابل أشرك توماس توخيل لياندرو باريديس مكان كولين داجبا، ويغير خطته من 4-3-3 إلى 3-4-3 بتحريك أندير هيريرا للجهة اليمنى وعودة ماركينيوس لخط الدفاع رفقة كيمبيمبي وتياجو سيلفا.



نشط مارسيليا نسبيا في آخر ربع ساعة بتسديدتين لفالنتين رونجيه، بينما استبدل فيلاس بواس رأسي الحربة بيتيديتو وفالير جيرمان، وأشرك مارلين آكي ومورجان سانسون.



أضاع مبابي فرصة هدف مؤكد برعونة تامة بعد تمريرة من إيكاردي، بعدها غادر كيليان ليشارك مكانه إدينسون كافاني العائد بعد غياب 6 أسابيع للإصابة، بعدها شارك بابلو سارابيا مكان أندير هيريرا.



في الدقيقة 86، ارتبك الدفاع الباريسي في إخراج الكرة، ليقابلها (آكي) بتسديدة قوية بجوار القائم الأيسر، لتضيع فرصة تضييق الفارق، بينما أضاع كافاني فرصة لإحراز هدف خامس بعد حركة استعراضية، ثم سدد كاليتا كار كرة طائشة فوق العارضة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز أصحاب الأرض في مباراة من طرف واحد.



المصدر: موقع كورة