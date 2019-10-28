رياضة | برشلونة يتطلع لمنافسة ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتطلع لمنافسة ريال مدريد على ضم نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة الكثير من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام الإنجليزي مستغلين عدم تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وأفادت صحيفة دياريو جول الإسبانية بأن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يؤيد التعاقد مع إيركسن من أجل تعويض رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سيطالب برحيل راكيتيتش قبل وصول إيريكسن خاصة في ظل وجود عدة أسماء في مركز خط الوسط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توتنهام مستعد للتخلي عن إيركسن في يناير المقبل مقابل 20 مليون يورو فقط علماً أن كلا من ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد يرغبون في التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي في نهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده حتى الآن.

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وكشفت تقارير صحفية بريطانية الشهر الحالي عن مخطط ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي لمنافسة ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام​.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان النجم الدنماركي رفض فرصة تجديد عقده مع الوايت هارت لين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة النادي في بيع إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لاستعادة بعض النقود.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان بات الآن منافسا جديا من أجل الحصول على توقيعه حيث يتطلع إلى خطف الصفقة من الملكي.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن إريكسن يعلم أنه يستطيع الحصول على صفقة أكثر ربحًا في يونيو المقبل عندما يصبح التعاقد معه بشكل مجاني ومن المتوقع أن يستمر في توتنهام حتى الصيف المقبل علما بأنه قادر على توقيع عقد مسبق في يناير مع أي نادي خارج إنجلترا.