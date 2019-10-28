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رياضة | عاجل.. البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة منتخب مصر

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حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول شارة قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.


وقال في تصريحات تلفزيونية :"قرار منح شارة منتخب مصر في يدي، وجرى العرف أن شارة القيادة المسئول عنها هو المدير الفني".


وتابع :"في منتخب مصر جر العرف أن تكون القيادة للأقدمية، ولكن في الكرة العالمية هناك تغييرات وأصبحت على أساس الجهاز الفني".


وواصل :"لكي نحسم هذا الأمر الذي صارت فيه اجتهادات واجتهادات.


وزاد :"كابتن الفريق في بطولة أمم إفريقيا السابقة كان أحمد المحمدي وهو لم يتواجد في الفترة الحالية مع المنتخب المصري، ومن الممكن أن يتواجد لاحقا".

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وأضاف :"عندما أناقش هيكل الفريق لا بد من مناقشة قائد الفريق، وبالتالي أنا مدير فني أفضل أن يكون كابتن الفريق متواجد في الملعب مباشرة وبشكل دائم".


وأردف :"كان لابد في التفكير في شارة قيادة منتخب مصر خاصة وأن أحمد فتحي كان بعيدًا عن منتخب مصر لمدة عام كامل".

وأشار :"جلسة مع محمد بركات وأبلغته بأنه لا بد من دراسة شارة الكابتن للمنتخب خاصة وأن المحمدي ليس متواجدًا ولم نعلن وقتها عن قائمة المعسكر لمباراة بتسوانا".

وواصل :"هناك بعض الاجتهادات في هذا الأمر وتم الإشارة إلى أن عمرو الجنايني له يد في هذا الأمر، لكن هذا ليس صحيح وبالتالي فإن هذا الأمر خاص بالجهاز الفني".

وأكمل :"ناقشت هذا الأمر ووجدت أن الأقدمية هي الأفضل في مسألة شارة منتخب مصر في الوقت الحالي".

وأتم حديثه :"الأقدم في معسكر منتخب مصر سيكون هو القائد".

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