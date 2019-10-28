رياضة | عاجل.. البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول شارة قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"قرار منح شارة منتخب مصر في يدي، وجرى العرف أن شارة القيادة المسئول عنها هو المدير الفني".



وتابع :"في منتخب مصر جر العرف أن تكون القيادة للأقدمية، ولكن في الكرة العالمية هناك تغييرات وأصبحت على أساس الجهاز الفني".



وواصل :"لكي نحسم هذا الأمر الذي صارت فيه اجتهادات واجتهادات.



وزاد :"كابتن الفريق في بطولة أمم إفريقيا السابقة كان أحمد المحمدي وهو لم يتواجد في الفترة الحالية مع المنتخب المصري، ومن الممكن أن يتواجد لاحقا".

Advertisements



وأضاف :"عندما أناقش هيكل الفريق لا بد من مناقشة قائد الفريق، وبالتالي أنا مدير فني أفضل أن يكون كابتن الفريق متواجد في الملعب مباشرة وبشكل دائم".