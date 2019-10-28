رياضة | البدري: مقتنع بإمكانيات "كهربا".. وهدفي بناء فريق جديد لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري: مقتنع بإمكانيات "كهربا".. وهدفي بناء فريق جديد لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن اختيار محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبوتيفو أفيس البرتغالي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أنا أنظر إلى مصلحة الفريق أولا، وبالنسبة لكهربا أنا مقتنع جدا بإمكانياته وهو لديه خبرات دولية كبيرة مع المنتخب".

وتابع :"في الفترة الأخيرة لا يشارك بصفة منتظمة ولكني أبني لمرحلة وفريق جديد لمنتخب مصر، وأحافظ على العناصر الكبيرة لمنتخب مصر والقادرة على العطاء".

وواصل :"أتمنى مع الجهاز الفني أن نبني جيل جديد لمنتخب مصر، ولا بد من تحقيق الأهداف".

وزاد :"ما يهمني في اتخذ أي قرار هو منتخب مصر، هناك أكثر من عنصر موجود مع المنتخب الأوليمبي فهناك بعض النواقص في الثلث الهجومي ومتواجده حاليًا مع المنتخب الأوليمبي".

وأشار :"رد فعل مسئولو الزمالك بانضمام محمود كهربا توقعت أن يكون إيجابي وهو ما حدث من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي أكد بأن اختيار اللاعب هو من صميم عمل الجهاز الفني".

البدري يعلن قائمة المنتخب

Advertisements

أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة التى ستستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون ٢٠٢١.

وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.

وشملت القائمة٣٢ لاعبًا كالتالي:

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تجمعاً مفتوحا غدا الاثنين ويستمر لمده ٣أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين دون لاعبو الأهلي لإرتباطهم بمعسكر خارجى ودون لاعبو بيراميدز والمصري لإراباطهم بمباراة بالكونفدرالية.

ويبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.