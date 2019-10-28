رياضة | محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول و توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول و توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستعرض الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة اللاعبين الحاصلين علي جائزة أفضل لاعب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول و توتنهام التي كانت على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول و توتنهام

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك في المباراة حتي الدقيقة 85 وتسجيل الهدف الثاني لفريقه.

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تعرف علي موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح خرج مصابا من المباراة في الدقيقة 85 بعد ما شعر باجهاد في الكاحل.