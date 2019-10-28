رياضة | حسام البدري: لم اعترض على ترشيحات اتحاد الكرة للجهاز المعاون في منتخب مصر

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه لم يعترض على الترشيحات التي عرضت عليه في الجهاز الفني لمنتخب مصر عن طريق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"عرض علي عمرو الجنايني تولي عماد متعب أو محمد بركات مننصب مدير منتخب مصر، ورحبت بالعمل مع أي منهما لأنهما إسمان كبيران".

وتابع :"اتفقت مع الجنايني بعد ذلك على باقي الجهاز الفني، خاصة وأن الترشيحات المتواجدة كانت أسماء مميزة للغاية".

وواصل :"كان لدي بعض الطلبات بإضافة بعض العناصر وبالفعل رحبوا بها وأنا سعيد بالجهاز الموجود وأتمنى أن نكون على قدر المسئولية".

وأشار :"بخصوص عماد متعب هو من الناس الذين أحبهم على المستوى الشخصي، وأنا قمت بتدريبه في عمر 17 عام وكان لاعب مهم جدًا".

وأردف :"عندما تكون مدرب هناك بعض الأوقات يكون فيها صعوبات على اللاعب وفي النهاية المدرب هو من يتحملها، والمدرب من الممكن أن يحافظ على اللاعب على حساب نفسه والأيام أثبتت أنني كنت أحافظ على اللاعب، وهناك الأسماء الكثيرة غير عماد متعب".

