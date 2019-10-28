رياضة | باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يفوز على نظيره نادي أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي باريس سان جيرمان الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 10 عن طريق إيكاردي وسط أداء ضعيف ومتراجع من نادي مارسيليا ليسجل إيكاردي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 26.

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وظل باريس سان جيرمان هو المسيطر والمستحوذ على الكرة وسط القليل من المحاولات من نادي مارسيليا ولكن سجل باريس سان جيرمان هدفه الثالث في الدقيقة 32 عن طريق كيليان مبابي.

وسجل مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44 وظل باريس سان جيرمان يحاول تسجيل المزيد من الأهداف طوال المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي باريس سان جيرمان إلى 27 نقطة ليظل متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مارسيليا عند 16 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.