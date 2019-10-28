رياضة | عاجل.. المباريات التي سيغيب عنها صلاح بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المباريات التي سيغيب عنها صلاح بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صلاح يساهم في فوز ليفربول على توتنهام

وقد ساهم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في فوز فريقه اليوم الأحد على نادي توتنهام حيث سجل هدف من هدفي فريقه في مرمى توتنهام.

إصابة محمد صلاح وخروجه من ملعب المباراة

وتعرض محمد صلاح إلى إصابة قويه خلال مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا.

التشخيص الأولي لإصابة صلاح

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن التشخيص المبدئي لحالة محمد صلاح هو تعرضه إلى إصابة في الكاحل وقد يغيب عنها لفترة أسبوعين أو أكثر.

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المباريات الثلاثة التي قد يغيب عنها ليفربول

ويستعرض موقع "الخليج 365" المباريات الثلاثة التي قد يغيب عنها صلاح مع ليفربول كالآتي:

1- مباراة ليفربول ضد أرسنال يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

2- ليفربول ضد أستون فيلا يوم 2 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

3- ليفربول ضد جينك يوم 5 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.