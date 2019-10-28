رياضة | البدري يكشف عن حقيقة خلافه مع النادي الأهلي ويوجه رسالة لمرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يكشف عن حقيقة خلافه مع النادي الأهلي ويوجه رسالة لمرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وجود أي خلافات أو مشاكل مع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادد محمود الخطيب.وقال البدري في تصريحات تلفزيونية :"صعب أن يكون هناك أي مشاكل مع النادي الأهلي، فهو الذي صنع إسم حسام البدري".وتابع :"علاقتي مميزة مع الكابتن محمود الخطيب وهو أحد الأسباب التي تسببت في تولي المهمة الفنية للفريق واختيار بعض المدربين مثل فينجادا، ولم يكن هناك اتفاق، ووصل لي سر أن الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي رفضا فينجادا بسبب رغبتهم في بقائي كمدرب عام".

وأضاف :"وبالتالي تم ترشيحي لقيادة الفريق فنيا وهو أمر أسعدني كثيرا ومن المستحيل أن يكون علاقة غير متوازنة أو شائبة".

وزاد :"قمت بالاتصال بالكابتن محمود الخطيب ولكنه تليفونه كان مغلق، وقمت بإرسال رسالة له عبر الواتس أب تمنيت له الشفاء.

وأشار :"إدارة النادي الأهلي تدعمني وعندما يتم ترشيح إسم ابن من أبناء النادي الأهلي فبكل تأكيد سيكون هناك دعم، والنادي الأهلي لغاية موتي لن يكون هناك شوائب أو أي مشاكل".

وأكمل :"بشكر المستشار مرتضى منصور على مساندته للجهاز الفني وتعليقه المميز على اختيار قائمة المنتخب للمعسكر المقبل خاصة بعد انضمام محمود كهربا".

وأتم :"علاقتنا بالجهاز الفني جميعا مميزة بالأهلي والزمالك وأندية مصر كلها، ونحترم الجميع، والأهلي والزمالك مهمين جدا لدعمهم سواء على مستوى الجماهير ومجالس الإدارة".

