رياضة | أبو هشيمة يرد على دعوة محمد صلاح على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو هشيمة يرد على دعوة محمد صلاح على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على دعوة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بشأن مباراة توتنهام والتي أقيمت مساء اليوم الأحد.

أبو هشيمة يرد على دعوة محمد صلاح على طريقته الخاصة

ونشر أبو هشيمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور تجمعه بصلاح وعلق عليها قائلا: "انبسطت جداً يا صلاح لدعوتك ليا لماتش النهاردة وانبسطت اكتر بالرقم القياسي الجديد إللي حققته.. شكراً مو ومبروك على الفوز

".

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وكان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هاري كين هدف فريق توتنهام في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، بينما أحرز هندرسون هدف التعادل للريدز في الشوط الثاني، قبل أن يتقدم محمد صلاح لليفربول عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 75 من اللقاء.

ورفع فريق ليفربول رصيده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني ليسجلها صلاح بالدقيقة 74 من عمر المباراة وسدد 7 تسديدات علي المرمي أكثر من اي لاعب آخر في المباراة وقام بعمل مراوغة صحيحة ومرر الكرة 41 مرة بنسبة تمرير صحيح 91%.