رياضة | لفظ خارج من "ابن" جوارديولا ضد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفظ خارج من "ابن" جوارديولا ضد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم نادي مانشستر سيتي والذي يقوده فنيا المدرب بيب جوارديولا، برد فعل خارج ضد مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني.

ميسي يكشف عن قيام أجويرو برد فعل خارج ضده

وقد كشف ميسي عن قيام أوجويرو بتوجيه بعض الكلمات الخارجه له عقب السيلفي الشهير الذي اتخذه له منذ فترة طويله أثناء نومه معلقا عليها "شراب المتة مع رفيقي النائم".

وقال ميسي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "بعد انتشار الصورة بشكل جنوني، أخبرني أجويرو لي ماذا فعلت ، يا ... الجميع يتصل بي الآن".

ميسي يحكي موقف أخر بينه وبين أجويرو

وقد قام ميسي بحكي موقف أخر بينه وبين أجويرو قائلا: "خلال كأس العالم تحت 20 عامًا، كان مدربنا سولاري شخصًا لطيفًا وكنا صغارًا، لقد تجولنا أنا وأجويرو في الساعة العاشرة ليلًا واشترينا الرقائق والمشروبات، وعندما صعدنا، كان يقف أمام المصعد، وقام بتوبيخنا، ولكن لحسن الحظ، اخفينا بعض الحلوى".

Advertisements

مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 7 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، حيث تمكن خلالها من قيادة البلوجرانا لإستعادة صدارة الدوري الإسباني "الليجا" من جديد.

موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث يتطلع فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة، حيث تعرض الفريق للعديد من النتائج السلبية في بداية الموسم، قبل أن يستعيد قوته من جديد، بفضل الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والمهاجم لويس سواريز.