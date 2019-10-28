رياضة | مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم مغربي في الطريق للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق الكرة بالنادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وناديه إلى مراحل متقدمة.

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم مغربي سوبر تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي وأن الصفقة في طريقها للانتهاء بعد مراسلات الناديين في الساعات الماضية لحسم الصفقة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط تدعيم الفريق بصفقتين سوبر في يناير المقبل في مركزي الهجوم والدفاع.

واستقر الأهلي على محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي ومهاجم مغربي أخر هو سفين رحيمي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب وليد أزارو الذي اقترب من الرحيل في يناير القادم.

Advertisements

ويرحب وليد أزارو بالخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بشرط الحصول على نفس راتبه مع المارد الأحمر.

وكانت إدارة الأهلي قد رحبت بفكرة رحيل أزارو على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي آخر يكون على مستوى عالي.

عرض بلجيكي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي