انت الان تتابع ميسي يتحدث عن أيام رونالدينو.. ومكان الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، بالفترة التي لعب فيها إلى جانب نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، في النادي، مثمنا المساعدات التي كان يتلقاها منه، والتي ساعدته في تخطي الصعاب في بداية مشوراه الكروي مع النادي الكاتالوني.

وقال ميسي في مقابلة مع قناة "TyC Sports" : "لقد ساعدني رونالدينيو كثيرا، ودخلت غرفة ارتداء الملابس من 16 إلى 17 عاما، ورأيت أن المشاركة في ظل تواجد كل هؤلاء النجوم سيكون أمرا صعبا، لكنه رعاني وجعلني أشعر بالراحة، وبعد ذلك في الملعب"، وفق ما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وتابع: "كنت أبحث عنه دائما. كانت بضع سنوات التي استمتعنا بهم معا، علاوة على ذلك، لم نلعب كثيرا في وقته"، مضيفا: "كنت أتمنى أن ألعب المزيد من الوقت مع رونالدينيو".

مكان الاعتزل

وتحدث ميسي في مقابلته عن العديد من الأمور الهامة، من ضمنها الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، وقضية الرحيل عن نادي برشلونة. وقال: "لا أريد أن أغادر، ليس لدي أي فكرة عن الانتقال من برشلونة"، بحسب الصحيفة.

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وأضاف: "لدي حلم أن أكون قادرا على اللعب في نيويلز الأرجنتيني، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنا، ولدي عائلة، وهي تسبق رغبتي".

وتابع: "إنها حقيقة. لدي ثلاثة أطفال، وأعيش في مكان أعطاني كل شيء والحمد لله. أنا هادئ ويمكنني أن أقدم لأطفالي مستقبلا رائعا، عليك أن تقنع الأسرة والأطفال، تياجو رائع ولديه أصدقائه، عندما أخبره أن يذهب بعيدا لا يحب ذلك، عندما نذهب إلى الأرجنتين لمدة شهر، يريد العودة".

ويعاني ميسي من مشاكل مع سلطات الضرائب الإسبانية ولّدت لديه الرغبة بالرحيل عن فريقه برشلونة، وإنهاء مسيرته مع الفريق الذي لم يعرف غيره طوال أعوام الاحتراف.

واتهمت السلطات الإسبانية ميسي ووالده خورخي بالاحتيال الضريبي بقيمة 4.1 ملايين يورو بين عامي 2007 و2009، في قضية تطلبت منهما دفع ما يقرب من 10 ملايين يورو. وحُكم على الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ، أفلت منها بدفعه غرامة مالية.